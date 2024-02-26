00:50Политика
Салливан признал, что экономика РФ остается устойчивой в условиях санкций
Фото: ТАСС/EPA/Sipa USA / POOL/Samuel Corum
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что экономика России, несмотря на все санкции, остается устойчивой. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.
"Это правда, что российская экономика с точки зрения (обеспечения функционирования) военной машины оказалась устойчива. Нам нужно продолжать наносить ей ущерб", – заявил он.
По мнению Салливана, США смогут "дюйм за дюймом" уменьшать возможности России проводить спецоперацию на Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон "должен быть неумолимым" в вопросе введения новых санкций.
Ранее Минфин США обнародовал новые масштабные санкции против России. Ограничения затронули почти 300 физических лиц и предприятий. Санкционные списки также опубликовали американский Минторг и Госдепартамент.
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