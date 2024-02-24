Санкции США против "Совкомфлота" затронули 14 нефтетанкеров

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США ввели санкции против российской судоходной компании "Совкомфлот". Об этом со ссылкой на заявление Минфина США сообщает РИА Новости.

Под ограничения американского Минфина попали также 14 судов, перевозящих сырую нефть.

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо отметил, что американское ведомство хочет ввести дополнительные ограничения, чтобы ужесточить ценовой потолок на российскую нефть.

Ранее министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении 93 компаний из разных стран, обвинив их в содействии российским Вооруженным силам и военно-промышленному комплексу.

В санкционный список попали 63 компании из России, 16 – из Турции, восемь – из Китая, четыре – из ОАЭ, две – из Киргизии, по одной из Южной Кореи и Индии.

До этого президент Штатов Джо Байден подтвердил информацию, что США вводят более 500 санкций против России. Он подчеркивал, что Америка намерена приложить все усилия, чтобы снизить доходы РФ от энергоресурсов.

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