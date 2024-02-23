Евросоюз ввел санкции против российских губернаторов и руководителей компаний в сфере ВПК

Фото: 123RF/ulianaoliinyk

ЕС включил в санкционный список российских губернаторов и руководителей компаний, работающих в сфере военно-промышленного комплекса.

Так, ограничительные меры предусмотрены в отношении глав Тульской области (Алексея Дюмина), Ханты-Мансийского автономного округа (Натальи Комаровой), Рязанской области (Николая Любимова), Пензенской области (Олега Мельниченко) и Белгородской области (Вячеслава Гладкова).

В черный список попали министр образования Крыма Валентина Лаврик, вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков, глава Народного совета ДНР Артем Жога, заместитель командующего Черноморским флотом Аркадий Романов и представители администрации Херсонской области.

Санкции ввели против руководства Всероссийского научно-исследовательского института, а также глав компаний "Авиатек", "МГ-Флот", "Совфрахт" и других предприятий.

Кроме того, в новый пакет санкций включили главу правления "Движения первых" Григория Гурова.

23 февраля Совет Евросоюза утвердил 13-й пакет санкций в отношении РФ. Ограничительные меры введены против 106 физических и 88 юридических лиц.

В свою очередь, в МИД РФ сообщили об ответных мерах. Россия расширила список санкций против граждан ЕС. Министерство предупредило, что Москва будет каждый раз давать своевременную и адекватную реакцию.