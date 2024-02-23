Совет ЕС официально утвердил 13-й пакет антироссийских санкций

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Совет Евросоюза (ЕС) утвердил 13-й пакет санкций в отношении РФ. Он вступит в силу позднее, после публикации в официальном журнале союза. Это следует из соответствующего заявления, сообщает ТАСС.

В документе указано, что ограничительные меры введены против 106 физических и 88 юридических лиц. В общей сложности санкции наложены на более двух тысяч физических и юридических лиц.

Кроме того, говорится в материале, ЕС включил 27 организаций якобы за поддержку российского военно-промышленного комплекса. В список вошли предприятия из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции. На организации будут распространяться более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности, написано в заявлении. Отмечается, что указанные страны участвуют в обходе торговых ограничений.

Помимо этого, 13-й санкционный пакет направлен на ограничение доступа России к компонентам для беспилотников.

Ранее СМИ писали, что ЕС хочет убрать из санкционного списка российского бизнесмена Сергея Мндоянца и лидера европейского филиала байкерского клуба "Ночные волки" Йозефа Гамбалека. По информации журналистов, сообщество также намерено снять санкции с экс-главы "Яндекса" Аркадия Воложа. Решение может вступить в силу 15 марта.