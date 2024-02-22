ЕС ввел санкции против 6 человек и организации за "подрыв безопасности Молдавии"

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Евросоюз ввел санкции против одной организации и шести человек "за подрыв верховенства права, стабильности и безопасности Молдавии". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.

В документе отметили, что речь идет о полувоенной организации "Щит народа", предпринимавшей неоднократные попытки подорвать работу демократически избранного правительства Украины, в том числе при помощи агрессивных протестов, а также против ее руководителя.

Всем, кто подпал под санкции, запрещается въезд в ЕС, активы в странах Союза подлежат блокировке, сказано в заявлении. Имена фигурантов станут известны после публикации решения о введении рестрикций в официальном журнале ЕС.

Ранее Европейский союз продлил санкции против РФ до 24 февраля 2025 года. Первое решение ЕС за номером 266 было принято еще в феврале 2022 года. В октябре 2022 года Европа дополнила его, введя дополнительные санкции за вхождение в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Кроме того, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что 13-й пакет антироссийских санкций затронет оборонную сферу и те предприятия, которые обходят ограничительные меры западных стран.