Европейский союз продлил антироссийские санкции до 24 февраля 2025 года

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Европейский союз продлил санкции против РФ до 24 февраля 2025 года, говорится в постановлении Совета ЕС в официальном журнале Евросоюза.

Уточняется, что ограничения продлеваются еще на 12 месяцев. Первое решение ЕС за номером 266 было принято еще в феврале 2022 года. Затем, в октябре 2022 года, Европа дополнила его, введя дополнительные санкции за вхождение в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

"Целесообразно сохранить все меры, введенные в настоящее время ЕС, и принять дополнительные меры, если это необходимо", – заключили в Евросоюзе.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новый, 13-й пакет санкций Евросоюза против РФ будет направлен против обхода ограничений с использованием третьих стран.

В частности, ЕС планирует использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования производства оружия для Украины.

По ее словам, определенные юридические шаги для легализации такого использования активов уже инициированы. Предполагается, что проценты от депозитов ЕС вместо РФ отправит Киеву.

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