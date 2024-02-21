В ЕС подтвердили согласование нового пакета санкций против РФ

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Оборонную сферу и те предприятия, которые обходят ограничительные меры западных стран, затронет 13-й пакет антироссийских санкций. Об этом глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель написал в соцсети X.

Он подтвердил, что в ЕС пришли к соглашению по вопросу введения очередного пакета санкций.

"Мы добавляем почти 200 физических и юридических лиц к нашему пакету, в результате чего в списке ЕС их будет более 2 тысяч. С этим пакетом мы принимаем больше мер против организаций, вовлеченных в обход (санкций. – Прим. ред.), а также оборонный и военный секторы", – сообщил он.

О том, что Евросоюз утвердил 13-й пакет антироссийских санкций, в СМИ писали 21 февраля. Европейские источники указали, что под ограничения не подпадут новые отраслевые меры.

В свою очередь, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан анонсировал новые американские санкции против Москвы. По его словам, на этот раз ограничения затронут ОПК и источники дохода в экономике РФ.