США внесли двух россиян в санкционный список по киберпреступлениям

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Соединенные Штаты включили двух россиян Артура Сунгатова и Ивана Кондратьева в санкционный список по киберпреступлениям. Об этом сообщается на официальном сайте американского Минфина.

В рамках ограничительных мер планируется заблокировать их активы в США. Кроме того, устанавливается запрет американцам и компаниями вести с ними бизнес.

По заявлению министерства, Сунгатов и Кондратьев якобы "связаны с находящейся в России хакерской группировкой LockBit, занимающейся разработкой вирусов-вымогателей".

Меры в отношении указанных лиц приняты Минфином совместно с Минюстом и ФБР США. По их данным, группировка совершала киберпреступления в отношении критически важной инфраструктуры, в том числе больниц, образовательных и финансовых учреждений.

Ранее в США арестовали гражданина РФ Руслана Астамирова по подозрению в причастности к кибератакам и распространению вирусов-вымогателей.

Мюнюст страны предъявил россиянину обвинения. По версии ведомства, жертвами деятельности Астамирова стали пользователи не только в США, но и в Азии, Европе, Африке. В своей преступной деятельности тот использовал в том числе вирус LockBit, уточнили в прокуратуре штата Нью-Джерси.