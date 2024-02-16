Автор санкций против РФ Сингх может вернуться в Белый дом – СМИ

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Экс-заместитель помощника американского лидера по национальной безопасности Далип Сингх, считающийся главным архитектором санкций США против РФ после начала СВО на Украине, намерен вернуться на прежнюю должность. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

Сингх покинул Белый дом еще в апреле 2022 года. Согласно информации СМИ, он намерен вернуться в роли зампомощника президента по национальной безопасности. В его обязанности будет входить курирование международных экономических вопросов.

По словам источника, Сингх сменит на этой должности Майкла Пайла, занимавшего пост с весны 2022-го. В статье добавили, что его возвращение в американскую администрацию случится на фоне попыток Белого дома выявить способы оказать помощь Киеву без одобрения конгресса. Предполагается, что Сингх предложит возможную конфискацию в этих целях замороженных российских активов, заявили авторы материала.

В 2022 году Москва ввела персональные санкции против Байдена. Помимо него, в черный список попал и Сингх, который на тот момент занимал должность зампомощника главы Соединенных Штатов по нацбезопасности.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона рассматривает любые покушения западных стран на ее активы как воровство и желание пополнить свои карманы. По ее словам, Москва будет жестко реагировать на попытки лишить ее права собственности на ее суверенные резервы.