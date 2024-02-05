Песков заявил, что Россия оспорит в суде любое изъятие ее активов

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Конфискация активов РФ будет оспорена в судах. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы будем защищать наши интересы и активы, незаконно арестованные", – добавил он.

По словам пресс-секретаря президента РФ, судебным разбирательствам будут подвергнуты и те, кто принимает такие решения, и те, кто их осуществляет. Кроме того, он отметил, что западные страны осознают, что конфискация российских активов повлечет за собой подрыв всей экономической системы.

"Мы убеждены, что и принимающие решения понимают эти неизбежные последствия. Мы будем очень внимательно наблюдать за процессом обсуждения", – заключил Песков.

Ранее послы Евросоюза предварительно согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных российских активов. Уточнялось, что предложение подразумевает использование данных доходов для "поддержки реконструкции Украины".

Между тем в МИД РФ предупредили, что Москва "эффективно" и "адекватно" ответит на любые попытки западных стран конфисковать российские активы и недвижимость.

Дипломаты отметили, что изъятие имущества России нарушает основополагающие принципы и нормы международного права, в том числе суверенное равенство государств, а также является неправомерным.



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