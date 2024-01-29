В Евросоюзе согласовали конфискацию доходов от замороженных активов РФ

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Послы Евросоюза предварительно согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных российских активов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председательство Бельгии в Совете ЕС.

Уточняется, что предложение подразумевает использование данных доходов для "поддержки реконструкции Украины".

Ранее в министерстве иностранных дел РФ предупредили, что Москва "эффективно" и "адекватно" ответит на любые попытки западных стран конфисковать российские активы и недвижимость.

Дипломаты отметили, что изъятие имущества России нарушает основополагающие принципы и нормы международного права, в том числе суверенное равенство государств, а также является неправомерным.

Путин подписал указ о мерах реагирования на изъятие российских активов за рубежом