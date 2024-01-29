Совет ЕС продлил на полгода экономические санкции против РФ

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Введенные в 2014 году антироссийские экономические санкции продлены еще на полгода. Соответствующее решение принял Совет Евросоюза. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление ЕС.

"Санкции продлены на шесть месяцев – до 31 июля 2024 года", – говорится в нем.

Ранее ЕС приступил к обсуждению 13-го пакета антироссийских санкций, который должны принять примерно к 24 февраля. В рамках очередного пакета планируется усилить торговые ограничения против России, а также расширить перечень мер, которые будут исключать обход санкций российскими компаниями через третьих лиц.

При этом, как отмечают СМИ, обсуждение новых ограничительных мер будет проходить с трудом, поскольку 12-й пакет санкций потребовал много времени на утверждение.



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