Новые санкции ЕС против РФ не будут включать запрет на импорт алюминия – СМИ

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Новые санкции ЕС против России, которые в блоке хотят одобрить к 24 февраля, вряд ли будут включать запрет на импорт российского алюминия, о котором просили Польша и страны Балтии. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на знакомые с обсуждениями источники.

По данным газеты, также может быть смягчено введение ограничений против других позиций, чтобы заручиться поддержкой нового пакета всеми странами. Ранее некоторые члены ЕС были против санкций, например, в отношении СПГ и ядерного топлива.

В материале подчеркивается, что в рамках новых рестрикций планируется расширить список физических и юридических лиц, которые подпадают под санкции.

Между тем газета Politico накануне сообщала, что новый пакет антироссийских санкций ЕС нацелен в том числе на российскую алюминиевую продукцию.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Брюсселе приступили к подготовке 13-го пакета санкций в отношении Москвы.

По некоторым данным прессы, новые ограничения будут подразумевать усиление торговых ограничений против РФ. Также в ЕС предложили расширить список мер, которые будут исключать обход санкций российскими компаниями через третьих лиц.

В декабре 2023 года был утвержден 12-й пакет санкций Евросоюза против российской стороны. В список ограничений попал запрет на импорт ювелирных алмазов из РФ.

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