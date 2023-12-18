Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против РФ

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Европейский союз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. В него вошел запрет на импорт ювелирных алмазов из РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Совет ЕС.

В рамках нового пакета ограничений ЕС внес в черный список 29 компаний и ряд физических лиц. Также организация ввела запрет на импорт сжиженного пропана с 12-месячным переходным периодом, литиевых аккумуляторов и ряда комплектующих для беспилотников. Кроме того, под новые экспортно-импортные ограничения подпали химикаты, технологии и металлы.

В заявлении Совета ЕС добавляется, что 12-м пакетом вводятся ограничения на импорт изделий из алюминия, в том числе на проволоку, фольгу и трубы. В свою очередь, Швейцария решила присоединиться к новым запретам на сталь и железо в рамках антироссийских санкций.

В частности, объединение обязало европейские компании оговаривать с партнерами запрет на реэкспорт некоторых товаров двойного назначения в Россию.

Ранее СМИ сообщили, что 12-й пакет санкций Евросоюза в отношении РФ вступит в силу в понедельник, 18 декабря.

До этого стало известно, что 12-й пакет санкций был согласован во время выхода канцлера Австрии Карла Нехаммера из зала заседания ЕС. Страна до этого выступала против ограничительных мер. Однако подобное позже назвали совпадением.

17 декабря Евросоюз начал письменную процедуру утверждения 12-го пакета санкций против России. Это стало возможным после того, как Австрия сняла вето на данный пакет, так как Украина исключила Raiffeisen Bank International из черного списка.

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