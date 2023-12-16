Захарова предупредила, что новые санкции против РФ нанесут больший вред Евросоюзу

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Очередные санкции против РФ нанесут больший вред Евросоюзу, отметила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

"Доходит до абсурда, когда с помощью нечистоплотных манипуляций – в отсутствие за столом тех или иных глав государств и правительств – принимаются сомнительные с правовой точки зрения и очевидно политизированные решения", – подчеркнула она.

Дипломат пояснила, что речь идет о решении саммита ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией об их возможном членстве в Евросоюзе, а также о 12 пакете антироссийских санкций, который, как и предыдущие ограничительные меры, сильно ударит по европейским странам.

Захарова назвала поведение ЕС диктаторским. По ее мнению, членов блока лишили права на защиту своих интересов и возможности высказывать мнение, которое отличается от общей позиции.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кроо сообщил, что Евросоюз подготовил 12-й пакет санкционных ограничений, который предусматривает запрет на импорт российских алмазов.

Кроме того, в ЕС согласовали введение уголовной ответственности за нарушение санкций.

В свою очередь, власти Австрии решили блокировать новый пакет санкционных мер против РФ, потребовав от Киева убрать австрийские банковские группы Raiffeisen Bank International из черного списка организаций, "поддерживающих Россию".



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