Австрия заблокировала новый пакет санкций ЕС против России – СМИ

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Власти Австрии решили блокировать новый пакет санкционных мер против РФ. Вена потребовала от Киева убрать австрийские банковские группы Raiffeisen Bank International из черного списка организаций, "поддерживающих Россию". Об этом пишет Reuters.

Как отмечается в материале агентства, действия Австрии еще раз подтверждают ее нежелание выводить из РФ часть бизнеса банковской группы.

Ранее стало известно, что Австрия настаивает на юридической проверке новых санкций против РФ перед их одобрением.

До этого премьер-министр Бельгии Александр де Кроо сообщил, что Евросоюз подготовил 12-й пакет санкционных ограничений, который предусматривает запрет на импорт российских алмазов.

Кроме того, в ЕС согласовали введение уголовной ответственности за нарушение санкций.



"Деньги 24. Итоги": США ввели новые санкции против российских банков