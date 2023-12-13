Австрия инициировала юридическую проверку нового пакета санкций против России – СМИ

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Австрия настаивает на проверке новых санкций против РФ перед их одобрением. Об этом пишет APA.

В настоящее время Европейский союз заканчивает работать над новым пакетом рестрикций.

"Австрия не блокирует пакет санкций, она зарегистрировала оговорку о тщательном рассмотрении. Это означает, что перед одобрением министерство иностранных дел и федеральная канцелярия проведут юридическую проверку", – говорится в материале.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что Евросоюз подготовил 12-й пакет санкционных ограничений против РФ, который предусматривает запрет на импорт российских алмазов.

До этого Еврокомиссия предложила в рамках 12-го пакета санкций ввести новые ограничения в отношении 120 физических и юридических лиц России. Также ЕК планирует предусмотреть в проекте новые импортные и экспортные санкции, а также ужесточить потолок цен на нефть с целью борьбы с обходом РФ ограничений.



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