В ЕС согласовали введение уголовной ответственности за нарушение санкций

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Нарушители санкций ЕС будут привлекаться к уголовной ответственности. Соответствующее решение приняли Еврокомиссия, Совет Европейского союза и Европарламент. Об этом рассказало председательство Испании в Совете ЕС.

"Директива гарантирует, что те, кто нарушает или уклоняется от санкций ЕС, будут привлечены к ответственности", – сообщило ведомство в соцсети X.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что Евросоюз подготовил 12-й пакет санкционных ограничений против РФ, который предусматривает запрет на импорт российских алмазов.

До этого Еврокомиссия предложила в рамках 12-го пакета санкций ввести новые ограничения в отношении 120 физических и юридических лиц России. Также ЕК планирует предусмотреть в проекте новые импортные и экспортные санкции, а также ужесточить потолок цен на нефть с целью борьбы с обходом РФ ограничений.



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