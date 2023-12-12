Канада расширила санкционный список по России

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Канада включила в санкционный список по России 30 физических лиц. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на кабмин страны.

В сообщении правительства Канады уточняется, что речь идет о лицах, которые баллотировались на недавних выборах в новых регионах РФ. По мнению канадской стороны, голосование на этих территориях было незаконным.

Ранее Канада ввела санкции, направленные в отношении газеты "Известия", телеканала РЕН ТВ и "Парламентской газеты". Также рестрикции распространились на девять физических и шесть юридических лиц из РФ. В частности, в числе подпавших под санкции значится певица Сара Шор, более известная как Жасмин.

Позднее власти Канады объявили о санкциях на импорт российских алмазов и ювелирной продукции с бриллиантами.



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