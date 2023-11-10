Канада ввела санкции против ряда российских СМИ

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Канада вводит санкции, направленные в отношении газеты "Известия", телеканала РЕН-ТВ и "Парламентской газеты". Об этом сообщается на сайте МИД страны.

Новые санкции Канады распространяются на девять физических и шесть юридических лиц из РФ. В частности, в числе подпавших под санкции российских физических лиц значится певица Сара Шор, более известная как Жасмин.

7 ноября Канада объявила о намерении приостановить свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Глава ведомства Мелани Джоли уточнила, что это произойдет 7 февраля 2024 года.

До этого официальный представитель Еврокомиссия Эрик Мамер заявил, что предложения по 12-му пакету санкций против РФ не будут обнародованы на этой неделе, его появление ожидается позднее в ноябре. Он уточнил, что дискуссии по рестрикциям продолжаются.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз обсуждает 12-й пакет санкций против России, включая запрет на экспорт алмазов. Рестрикции готовятся во взаимодействии со странами Группы семи, уточнила она.

Исполняющий обязанности постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов, в свою очередь, отмечал, что планы западных стран по введению санкций в отношении российских алмазов нацелены на развал глобальной системы контроля рынка, а также угрожают цепочкам производства и поставок.

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