07 ноября, 19:37Политика
Канада приостановит участие в ДОВСЕ с 7 февраля 2024 года
Фото: 123RF/irynatolm
Канада решила приостановить свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) с 7 февраля следующего года. Об этом заявила глава МИД страны Мелани Джоли.
"Выход России из ДОВСЕ подрывает основу, на которой был построен договор, и создает неприемлемый дисбаланс в системе европейской безопасности", – приводятся ее слова на сайте ведомства.
До этого страны НАТО объявили о намерении бессрочно приостановить участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе. Такое решение приняли Великобритания, США и другие союзники по блоку.
10 мая Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Спустя несколько дней депутаты одобрили документ.
Процедура выхода России из ДОВСЕ была завершена 7 ноября.
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