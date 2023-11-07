Канада приостановит участие в ДОВСЕ с 7 февраля 2024 года

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Канада решила приостановить свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) с 7 февраля следующего года. Об этом заявила глава МИД страны Мелани Джоли.

"Выход России из ДОВСЕ подрывает основу, на которой был построен договор, и создает неприемлемый дисбаланс в системе европейской безопасности", – приводятся ее слова на сайте ведомства.

До этого страны НАТО объявили о намерении бессрочно приостановить участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе. Такое решение приняли Великобритания, США и другие союзники по блоку.

10 мая Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Спустя несколько дней депутаты одобрили документ.

Процедура выхода России из ДОВСЕ была завершена 7 ноября.

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