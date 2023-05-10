Путин внес в ГД законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), следует из информации в базе данных нижней палаты Федерального собрания РФ.

Как сообщил лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, проект о денонсации ДОВСЕ может быть рассмотрен 16 мая.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в 1990 году, в 1999 году он был обновлен. Последний вариант ратифицировали только четыре государства, в том числе Россия, из-за чего Москвой в 2007 году было принято решение приостановить участие в ДОВСЕ.

Ранее Путин назначил замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова официальным представителем при рассмотрении вопроса о выходе из ДОВСЕ палатами Федерального собрания РФ.

До этого российский президент заявил о приостановке участия страны в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). По словам Путина, назрели вопросы участия в договоре НАТО, а также учета ядерных арсеналов Франции и Великобритании.

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