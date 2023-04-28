Песков прокомментировал призыв США соблюдать мораторий по ядерному оружию

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил американский призыв к государствам, которые обладают ядерным оружием, продолжить придерживаться моратория на испытательные взрывы данного оружия. Об этом сообщает "Газета.ру".

"В настоящее время все придерживаются моратория. Здесь больше нечего сказать", – подчеркнул он.

До этого американский посол в Москве Линн Трейси отметила, что Вашингтон соблюдает мораторий на испытательные взрывы ядерного вооружения. Также она заявила, что странам – обладательницам такого оружия следует объявить и придерживаться моратория.

Ранее директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что Москва может отступить от моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности из-за действий Вашингтона. В частности, он указал на ракетное оружие американского производства, которое может появиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Также Ермаков добавил, что риски непосредственной военной конфронтации двух ядерных держав – России и США – неуклонно растут. По его словам, в случае продолжения США своего нынешнего курса на противостояние с РФ, судьба ДСНВ может оказаться предрешенной.

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