Россия может отступить от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности – МИД

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Москва может отступить от моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности из-за действий Вашингтона. Об этом ТАСС сообщил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

В частности, он указал на ракетное оружие американского производства, которое может появиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), в том числе в Японии. При этом скоростные характеристики – далеко не единственный критерий, по которому РФ будет оценивать подобные развертывания. По словам Ермакова, не менее важна дальность ракетных систем.

От этих характеристик будет зависеть готовность российской стороны придерживаться одностороннего моратория на размещение в тех или иных регионах наземных ракет средней и меньшей дальности.

"Но уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что дестабилизирующие военные программы США и их союзников делают наш мораторий все более хрупким – применительно как к АТР, так и к Европе", – заключил Ермаков.

Ранее Владимир Ермаков сообщал, что из-за обострения напряженности на Корейском полуострове и вокруг него существует риск ядерной эскалации. При этом, напомнил дипломат, РФ в корне не согласна с попытками выставить виновным за нагнетание напряженности именно Пхеньян.

До этого Ермаков рассказал, что риски непосредственной военной конфронтации двух ядерных держав – России и США – неуклонно растут.