Возможная эскалация на Корейском полуострове может угрожать Дальнему Востоку РФ – МИД

Фото: ТАСС/South Korean Defense Ministry via AP

Дальневосточным территориям РФ может угрожать опасность в случае эскалации, которая может произойти на Корейском полуострове. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков.

"В случае выхода ситуации (на Корейском полуострове. – Прим. ред.) из-под контроля под угрозой могут оказаться территории нашего Дальнего Востока", – заявил он в статье журнала "Международная жизнь".

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко и специальный представитель правительства КНР по делам полуострова Лю Сяомин заявляли, что США и их союзники ответственны за обострение ситуации на Корейском полуострове.

Они также согласились с тем, что Вашингтон вопреки собственным обязательствам отказывается вести с КНДР диалог о предоставлении ей гарантий безопасности.

13 апреля Северная Корея запустила предположительно, баллистическую ракету в направлении Японского моря.

Власти Японии объявляли об эвакуации на северном острове страны Хоккайдо. После правительство Японии заявляло, что угрозы падения ракеты на территорию острова больше нет.

Министр обороны страны Ясукадзу Хамада заявлял, что северокорейская баллистическая ракета упала за пределами японской исключительной экономической зоны, информации о каком-либо ущербе Японии нет.

