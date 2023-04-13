Ракета КНДР упала вне исключительной экономической зоны Японии

Фото: ТАСС/AP/KCNA via KNS

Северокорейская баллистическая ракета упала за пределами японской исключительной экономической зоны, информации о каком-либо ущербе Японии нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны страны Ясукадзу Хамада.

При этом он уточнил, что КНДР запустила, предположительно, межконтинентальную баллистическую ракету.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, в свою очередь, заявил, что собирается провести экстренное заседание национального совета безопасности для обсуждения произошедшего.

Ранее стало известно об очередном запуске КНДР баллистической ракеты в направлении Японского моря.

Через некоторое время правительство Японии объявило массовую эвакуацию жителей северного острова Хоккайдо, так как считало, что существует угроза падения ракеты на территории страны.

Однако вскоре после этого японские власти заявили, что угрозы падения ракеты на остров больше нет.

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