КНДР провела учения по совершенствованию тактического ядерного потенциала – СМИ

Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

В КНДР заявили, что в минувшие выходные провели учения по совершенствованию тактического ядерного потенциала. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на северокорейское агентство ЦТАК.

В Северной Корее добавили, что их тактическая ракета ранее пролетела 800 километров, после чего попала в цель. Кроме того, в Пхеньяне заявили, что Соединенные Штаты и Южная Корея начали расширять совместные военные учения, которые направлены на КНДР и включают ядерные активы Вашингтона.

Ранее сообщалось, что США и Япония провели совместные учения в связи с ракетным пуском КНДР. Отмечалось, что в них приняли участие военно-воздушные силы двух стран: четыре японских истребителя F-15 и четыре американских истребителя F-16.

До этого глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна продолжит принимать необходимые меры против военных провокаций Вашингтона и Южной Кореи, которые "откровенно враждуют" с республикой.

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