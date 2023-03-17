КНДР продолжит принимать меры против военных провокаций США и Южной Кореи – Ким Чен Ын

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Северная Корея произвела учебный запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17" в четверг, 16 марта. Об этом сообщила государственная радиостанция КНДР "Голос Кореи".

Сообщается, что пуск ракеты стал прямым ответом КНДР на военные учения Соединенных Штатов и Южной Кореи.

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна продолжит принимать необходимые меры против военных провокаций Вашингтона и Южной Кореи, которые "откровенно враждуют" с республикой.

"Сделаю так, чтобы они сами поняли, что невозвратимая угроза против них будет достигать серьезной степени, если они будут продолжать и расширять военную провокацию против КНДР", – добавил он.

В ночь с 15 на 16 марта Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету в сторону Японского моря. Пробыв в полете около часа, она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

До этого Генштаб армии КНДР счел провокационными артиллерийские выстрелы Южной Кореи около границы. По мнению Пхеньяна, подобные действия еще больше усугубляют сложившуюся ситуацию.

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