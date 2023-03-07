В КНДР сочли провокацией артиллерийские выстрелы Южной Кореи рядом с границей

Фото: АР/Ahn Young-joon

Генштаб армии КНДР счел провокационными артиллерийские выстрелы Южной Кореи около границы. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи со ссылкой на заявление военного ведомства.

"Сегодня утром противник совершил провокацию с использованием артиллерии – на полигоне в городе Пхаджу в провинции Кенгидо в западной части фронта было выпущено около 30 снарядов", – говорится в заявлении.

По мнению Пхеньяна, подобные действия еще больше усугубляют сложившуюся ситуацию. В своем заявлении Генштаб предупредил Сеул о необходимости прекратить подобное около демаркационной линии.

После обнаруженных выстрелов северокорейским артиллеристам приказали поддерживать готовность огневых средств и следить за действиями Сеула. Вместе с тем КНДР усилила меры противовоздушной обороны.

Ранее КНДР запустила неустановленную баллистическую ракету в направлении Японского моря. По данным СМИ, запуск этой ракеты стал третьим крупным испытанием оружия КНДР в этом году.

В ответ на действия государства Южная Корея ввела в отношении КНДР дополнительные санкции. По мнению представителей Сеула, деятельность Пхеньяна является незаконной и провокационной. Вместе с США Южная Корея намерена продолжать работу по перекрытию источников финансирования КНДР.



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