Южная Корея ввела дополнительные санкции против КНДР в ответ на запуск ракет

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Правительство Южной Кореи ввело дополнительные санкции против КНДР в ответ на запуск баллистических ракет в сторону Японского моря 20 февраля. Об этом сообщается на сайте южнокорейского МИД.

Так, в список санкций против КНДР включили еще четыре физических и пять юридических лиц, которых правительство Южной Кореи обвиняет в ядерных и ракетных разработках КНДР и уклонении от санкций.

"Эти меры в дополнение к недавно принятым киберсанкциям усиливают наш комплексный ответ на провокации и незаконную деятельность Северной Кореи, и мы будем продолжать работу по перекрытию источников финансирования Северной Кореи. Мы продолжим тесно сотрудничать с США и международным сообществом, чтобы Северная Корея осознала последствия своих провокаций и других действий, нагнетающих напряженность, и вступила в диалог по денуклеаризации", – говорится в сообщении МИД.

Ранее СМИ сообщали о том, что КНДР запустила неустановленную баллистическую ракету в направлении Японского моря. Отмечалось, что запуск этой ракеты стал третьим крупным испытанием оружия КНДР в этом году.

Позже в Минобороны Японии заявили о двух ракетах, выпущенных с территории КНДР в сторону Японского моря. По данным ведомства, ракеты пролетели 350 и 400 километров при максимальной высоте полета в 50 и 100 километров соответственно. Оба снаряда упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Правительство Японии выразило жесткий протест против подобных действий со стороны КНДР.

Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты

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