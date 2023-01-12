Президент Южной Кореи не исключил появление ядерного оружия в стране

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Глава Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что в его стране, вероятно, может быть размещено чужое ядерное вооружение либо на территории государства поместят оружие своего производства, информирует южнокорейское агентство Newsis.

"Южная Корея может разместить у себя ядерное оружие (третьей страны. – Прим. ред.) или заполучить его самостоятельно. Если сложится такая ситуация, с нашими научными технологиями мы сможем быстро, не затратив много времени, получить ядерное оружие", – подчеркнул южнокорейский президент.

По данным издания, после доклада Минобороны о планах деятельности на текущий год Сок Ель поручил создать необходимую военную силу, которая в случае нападения сможет ответить в несколько раз сильнее. Кроме того, президент подчеркнул, что на данный момент Сеул "обсуждает обмен информацией и совместное планирование в вопросах ядерных активов" с американской стороной.

Впоследствии власти заявили, что слова Сок Еля представляют собой лишь теоретическую позицию. В офисе президента подчеркнули, что комментарии главы государства указывают на необходимость в решительных ответах на ядерную угрозу со стороны Северной Кореи.

В начале января южнокорейский президент заявлял, что Сеул и Вашингтон проводят переговоры о возможных совместных учениях с участием ядерных сил США. На тот момент Сок Ель утверждал, что сотрудничество не станет соглашением о совместном использовании ядерного оружия, которое принято в НАТО.



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