КНДР начнет массовое производство тактического ядерного оружия – СМИ

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Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал начать массовое производство тактического ядерного оружия и разработать новые межконтинентальные баллистические ракеты. Об этом сообщает агентство Reuters.

"В ситуации, когда Южная Корея, несомненно, стала очевидным врагом, массовое производство тактического ядерного оружия важно и необходимо, и существует потребность его увеличения в геометрической прогрессии", – указано в сообщении.

Согласно материалам издания, соответствующие поручения лидер КНДР отдал на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи. Отмечается, что государственные СМИ КНДР заявляют о запуске военного спутника страны в ближайшее время.

Ранее эксперт в сфере безопасности Роберт Фарли назвал пять сценариев для начала новой мировой войны в 2023 году. Одним из них он посчитал конфликтную ситуацию на Корейском полуострове.

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