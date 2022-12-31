КНДР совершила очередной запуск ракет в сторону Японского моря

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Береговая охрана Японии зафиксировала проведение Северной Кореей двух запусков ракет, предположительно баллистических. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает ТАСС.

По данным агентства Киодо, выпущенные ракеты упали вне экономической зоны Японии.

Нынешний запуск ракет со стороны КНДР стал уже 37-м за 2022 год. До этого в КНДР запустили ракету 23 декабря. В связи с пусками ракет Токио выражает Пхеньяну решительный протест.

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