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10:53

Политика

КНДР совершила новый запуск, предположительно, баллистической ракеты

Фото: AP Photo/Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

Береговая охрана Японии зафиксировала проведение Северной Кореей нового запуска, предположительно, баллистической ракеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Власти призвали находящиеся в Японском море суда не приближаться к обломкам боеприпаса в случае их обнаружения.

18 декабря Северная Корея выпустила две ракеты в сторону Японского моря. Они упали вне исключительной экономической зоны Японии. В связи со случившимся Токио выразил Пхеньяну решительный протест.

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