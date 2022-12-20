В КНДР заявили, что новая стратегия нацбезопасности Японии вызывает беспокойство

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Новый курс правительства Японии, отраженный в обновленной стратегии нацбезопасности, вызывает беспокойство в странах региона, заявил представитель министерства иностранных дел Северной Кореи. Его слова приводит ЦТАК.

"Так называемая "контрактационная способность", о которой заявляет Япония, не имеет ничего общего с законным правом суверенного государства на самооборону и представляет собой возможность нанесения упреждающего удара по территории другой страны", – говорится в заявлении.

В северокорейском МИД считают, что новая стратегия нацбезопасности Японии, в которой указывается на право Токио на контрудар по противнику в случае нападения, представляет серьезный вызов международной безопасности. В Пхеньяне добавили, что КНДР отреагирует на данную стратегию нацбезопасности, в том числе практическими действиями.

Во внешнеполитическом ведомстве КНДР также указали, что Соединенные Штаты поддерживают и "восхваляют военные амбиции" Японии. В МИД Северной Кореи считают, что Вашингтон "поощряет и прикрывает" попытку Токио перевооружиться.

18 декабря Северная Корея выпустила две ракеты в сторону Японского моря. Они упали вне исключительной экономической зоны Японии. В связи со случившимся Токио выразил Пхеньяну решительный протест.

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