Пхеньян приказал военным открыть артогонь в сторону моря в ответ на действия Сеула – СМИ

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Генштаб КНДР отдал приказ открыть артиллерийский огонь в сторону моря в ответ на действия военных Южной Кореи. Об этом со ссылкой на ЦТАК сообщает агентство Yonhap.

По данным Пхеньяна, в 09:15 (03:15 по московскому времени) Сеул произвел выстрелы из гаубиц и реактивных систем залпового огня из района "вблизи фронта".

"Мы немедленно приказали передовым артиллерийским частям открыть артиллерийский огонь в сторону моря, чтобы сделать серьезное предупреждение. <...> Противнику следует немедленно остановить провокационную военную деятельность в районах вблизи передовой", – говорится в заявлении представителя Генштаба Северной Кореи.

Уточняется, что военным КНДР также было приказано следить за действиями южнокорейских военных и поддерживать боеготовность.

5 декабря Северная Корея выпустила порядка 130 снарядов по условным целям в морских буферных зонах на востоке и западе страны. По данным СМИ, пуски были выполнены из РСЗО в ответ на аналогичные действия Южной Кореи.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон готовит новый пакет санкций против Пхеньяна. По его словам, это связано с ракетными испытаниями КНДР. В то же время он отметил, что США настроены на открытый диалог с Северной Кореей и готовы к встречи с властями народной республики.

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