США призвали все страны осудить ракетный пуск КНДР

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США призвали мир осудить ракетный пуск КНДР, а Пхеньян – к серьезным переговорам, сообщает РИА Новости.

В Штатах подчеркнули, что дверь для дипломатии еще не закрыта, а Северная Корея должна немедленно прекратить свои дестабилизирующие действия, выбрав вместо этого дипломатическое взаимодействие.

Вашингтон пообещал предпринять все необходимые меры для обеспечения своей безопасности, а также безопасности Южной Кореи и Японии. Джо Байдена проинформировали о ситуации, он и его команда нацбезопасности продолжат консультации с союзниками и партнерами.

Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявил. что США решительно осуждают КНДР в связи с пуском баллистической ракеты большой дальности. По мнению Вашингтона, такое действия усиливают напряженность и могут дестабилизировать ситуацию с безопасностью в регионе.

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что запущенная КНДР 18 ноября межконтинентальная баллистическая ракета при обычной траектории полета могла преодолеть расстояние 15 тысяч километров и достичь континентальной части США. Таким образом, материковая часть США находится в зоне досягаемости.

Северная Корея выпустила межконтинентальную баллистическую ракету в 10:14 (04:14 мск) в восточном направлении. В 11:23 (05:23 мск) она упала в 200 километрах от острова Осима в пределах исключительной экономической зоны Японии.

Дальность полета ракеты составила тысячу километров, высота полета – шесть тысяч километров, ракета летела по навесной траектории. Такая траектория означает более вертикальный пуск ракеты, что позволяет сократить расстояние полета.

До этого КНДР также запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Отмечается, что запуск был осуществлен после того, как Пхеньян обещал жесткий ответ на укрепление расширенного сдерживания США.

Штаты и Южная Корея подтвердили готовность использовать превосходящие силы в случае применения КНДР ядерного оружия.

До этого Байден отмечал, что Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония никогда не были так близки в отношении КНДР как на сегодняшний день. Он назвал Сеул и Токио важными союзниками. Байден подчеркнул, что Корея и Япония разделяют опасения Вашингтона из-за ракетных пусков Пхеньяна.



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