Северная Корея произвела новый запуск баллистической ракеты

Фото: AP/Ahn Young-joon

КНДР осуществила очередной запуск, предположительно, баллистической ракеты в направлении акватории Японского моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Береговую охрану Японии.

По данным управления, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Силовики призвали находящиеся в море суда в случае обнаружения обломков ракеты оповестить об этом власти, не приближаясь к ним.

2 и 3 ноября Северная Корея осуществила сразу четыре пуска баллистических ракет. В Японии была объявлена тревога, в стране сработала автоматическая система предупреждения. Жителей северо-восточных префектур призывали укрыться в подземных помещениях или крепких зданиях.

До этого, в ночь на 2 ноября, стало известно о запуске КНДР баллистической ракеты в сторону Японского моря. Ракета летела в направлении южнокорейского острова Уллындо, но упала в открытом море. Позже КНДР выполнила еще несколько пусков ракет разных типов.

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