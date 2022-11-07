КНДР отработала удары по авиабазам противника и подавление вражеского господства в воздухе

Фото: depositphotos/barselona_dreams

КНДР отработала ракетные удары по базам противника, а также действия, направленные на подавление вражеского господства в воздухе. Об этом сообщило агентство ЦТАК.

Как уточняется, ракетные отряды провинции Северный Пхенан запустили четыре тактические баллистические ракеты с рассеивающимися боеголовками и инфильтрационными боеголовками. В свою очередь, зенитно-ракетные части воздушных сил на восточном и западном побережьях выпустили 23 ракеты класса "земля – воздух".

Ранее министерство иностранных дел КНДР обвинило США в подготовке к ядерной войне с Северной Кореей и намеренном обострении ситуации на Корейском полуострове. В МИД пообещали, что Вашингтон "заплатит", если использует силу против Пхеньяна. В министерстве также назвали абсурдными обвинения США в сторону КНДР в обострении ситуации на Корейском полуострове.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!