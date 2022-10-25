Товарооборот с КНДР на Дальнем Востоке полностью прекратился

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Товарооборот с КНДР через таможни Дальнего Востока приостановлен. Об этом сообщил РИА Новости начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин.

Ладыгин уточнил, что, вероятно, он вновь будет осуществляться после открытия железнодорожного сообщения. По словам начальника таможенного управления, товарооборот прекратился ввиду ограничений со стороны ООН.

"Возможно было поставлять туда продукты питания, медикаменты. Остальное – мы с ними не торговали. Надеюсь, что откроется граница, посмотрим, какие товары будут востребованы Северной Кореей. Пока полной ясности нет", – заключил он.

Ранее в РАН предложили широко привлекать северокорейских строителей к работе в России. Отмечалось, что проект сотрудничества РФ и Северной Кореи в области строительства, аналогичный запланированному в ДНР, мог бы оказать положительный эффект для обеих стран.

Сообщалось, что Россия и КНДР сотрудничают еще с прошлого века, а в 2020 году товарооборот между государствами составил 42 миллиона долларов.

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