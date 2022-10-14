Южная Корея ввела санкции против КНДР из-за ракетной программы

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Правительство Республики Корея вводит собственные санкции в адрес 15 физических лиц и 16 организаций. Об этом сообщает министерство иностранных дел Республики Корея.

Отмечается, что ограничения введены в связи с ракетно-ядерной программой Северной Кореи.

Ранее стало известно, что Южная Корея выявила десятки истребителей из КНДР в 25 километрах от демаркационной линии на Корейском полуострове и в 12 километрах от границы в Желтом море.

До этого глава Минобороны Японии Ясукадзу Хамада сообщил, что КНДР может быть готова к проведению ядерного испытания. Об этом он заявил на слушаниях в парламентском комитете по внешней политике и обороне.

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