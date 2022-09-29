Южная Корея сообщила о пуске ракеты со стороны КНДР

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Военнослужащие КНДР вновь провели ракетные испытания на фоне американо-южнокорейских военно-морских учений, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи заявил, что ракета неустановленного типа была выпущена в сторону Японского моря.

Как сообщает японское агентство Kyodo, ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии, данных об ущербе не поступало.

Ранее стало известно, что КНДР приняла закон, провозглашающий ее ответственным ядерным государством. Новый документ позволяет стране наносить превентивный ядерный удар по противнику, если Пхеньян сочтет угрозу с его стороны неизбежной.



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