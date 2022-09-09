КНДР приняла закон, провозглашающий ее ответственным ядерным государством

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Новый закон позволяет КНДР наносить превентивный ядерный удар по противнику, если Пхеньян сочтет угрозу с его стороны неизбежной. Правом на любые решения о действиях с ядерным оружием в КНДР единолично обладает Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.

В свою очередь, Ким Чен Ын заявил, что переговоров по денуклеаризации КНДР не будет, КНДР никогда не откажется от ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что Северная Корея произвела пуск неопознанной баллистической ракеты в направлении Японского моря. Дальность полета, наибольшая высота полета снаряда и другие детали анализировали южнокорейские военные.

В свою очередь, правительство Японии выразило протест властям КНДР в связи с осуществленным запуском баллистических ракет.

Министр обороны Японии Нобуо Киси подчеркнул, что КНДР проявляет беспрецедентную частоту запуска ракет. По словам министра, подобные действия угрожают безопасности Японии и всего международного сообщества.

До этого лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея продолжит укреплять свои ядерные силы на максимальной скорости. Он добавил, что основной функцией ядерного оружия является предотвращение войны, однако его предназначение не может ограничиваться только этим.

