Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея продолжит укреплять свои ядерные силы

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Северная Корея продолжит укреплять свои ядерные силы на максимальной скорости, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на параде в честь основания Корейской народной армии.
Он добавил, что основной функцией ядерного оружия является предотвращение войны, однако его предназначение не может ограничиваться только этим, поэтому Пхеньян будет готовиться к тому, чтобы у него была возможность в любой момент задействовать особую сдерживающую силу.
"Если какая-то сила покусится на наши основные интересы, невозможно будет не использовать вторую неожиданную функцию наших ядерных сил", – приводит слова Ким Чен Ына РИА Новости.
5 апреля сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон заявила, что страна применит ядерное оружие, если Южная Корея пойдет на военную конфронтацию.
Она добавила, что было очень большой ошибкой со стороны министра обороны Южной Кореи говорить о превентивном ударе против Северной Кореи.
17 апреля Северная Корея произвела пуски двух снарядов в сторону Японского моря. Они пролетели 110 километров, достигнув высоты 25 километров.
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