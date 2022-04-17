КНДР запустила два снаряда в сторону Японского моря – СМИ

Фото: depositphotos/creisinger

Северная Корея произвела пуски двух снарядов в сторону Японского моря. Об этом со ссылкой на южнокорейских военных сообщает агентство Yonhap.

Уточняется, что снаряды пролетели 110 километров, достигнув высоты 25 километров.

5 апреля сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон заявила, что страна применит ядерное оружие, если Южная Корея пойдет на военную конфронтацию.

Она добавила, что было очень большой ошибкой со стороны министра обороны Южной Кореи говорить о превентивном ударе против Северной Кореи.

20 марта Пхеньян произвел четыре выстрела в сторону Желтого моря. В связи с этим Совет национальной безопасности Республики Корея провел экстренное заседание.

16 марта Пхеньян запустил неопознанный снаряд в сторону Японского моря. По предварительным данным, это была баллистическая ракета.