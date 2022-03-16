КНДР осуществила запуск ракеты в сторону Японского моря – СМИ

Фото: depositphotos/creisinger

Северная Корея 16 марта запустила неопознанный снаряд. По предварительным данным, это была баллистическая ракета. Об этом со ссылкой на представителя министерства обороны Японии сообщает телеканал NHK.

Японское военное ведомство уже приступило к сбору и анализу данных, связанных с очередным запуском КНДР, который стал десятым по счету в этом году. Также при канцелярии премьера Японии создан экстренный штаб.

5 марта Пхеньян выпустил в сторону Японского моря неопознанный снаряд. Позднее в Северной Корее подтвердили, что это была баллистическая ракета. Там заявили, что пуск прошел в рамках испытания систем разведывательного спутника.

До этого КНДР провела испытания гиперзвуковой ракеты. Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно тогда заявил, что ракетный пуск представляет угрозу для безопасности и мира в регионе.