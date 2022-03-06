Северная Корея подтвердила пуск баллистической ракеты

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КНДР подтвердила, что провела в субботу пуск баллистической ракеты. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство.

По данным ЦТАК, пуск прошел в рамках испытания систем разведывательного спутника.

"В ходе испытаний Национальное космическое агентство подтвердило надежность системы передачи/приема спутниковых данных и командной системы управления, а также различных систем управления наземными спутниками", – говорится в сообщении.

Накануне в южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов заявили, что Пхеньян выпустил по меньшей мере один неопознанный снаряд в сторону Японского моря. В связи с этим береговая охрана Японии призвала корабли, которые находились в районе падения, не приближаться к обломкам ракеты.

До этого КНДР провела испытания гиперзвуковой ракеты. Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно тогда заявил, что ракетный пуск представляет угрозу для безопасности и мира в регионе.