КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря – СМИ

03:37
Фото: depositphotos/creisinger
Северная Корея выпустила по меньшей мере один неопознанный снаряд в сторону Японского моря, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов.
Уточняется, что штаб разослал журналистам текстовые сообщения о запуске. Этот пуск стал девятым с начала текущего года.
По данным береговой охраны Японии, сообщение которой приводит ТАСС, ракета, которую запустил Пхеньян, вероятно, была баллистической. Сторожевики призвали корабли, которые находятся в районе падения, не приближаться к обломкам ракеты.
В японском министерстве обороны, в свою очередь, сообщили, что какой-либо информации об ущербе в связи с этим запуском, на данный момент не поступало.
Ранее сообщалось, что Северная Корея провела испытания гиперзвуковой ракеты. Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно тогда заявил, что ракетный пуск представляет угрозу для безопасности и мира в регионе.
КНДР показала новый пуск баллистической ракеты
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: