КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря – СМИ

Фото: depositphotos/creisinger

Северная Корея выпустила по меньшей мере один неопознанный снаряд в сторону Японского моря, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов.

Уточняется, что штаб разослал журналистам текстовые сообщения о запуске. Этот пуск стал девятым с начала текущего года.

По данным береговой охраны Японии, сообщение которой приводит ТАСС, ракета, которую запустил Пхеньян, вероятно, была баллистической. Сторожевики призвали корабли, которые находятся в районе падения, не приближаться к обломкам ракеты.

В японском министерстве обороны, в свою очередь, сообщили, что какой-либо информации об ущербе в связи с этим запуском, на данный момент не поступало.

Ранее сообщалось, что Северная Корея провела испытания гиперзвуковой ракеты. Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно тогда заявил, что ракетный пуск представляет угрозу для безопасности и мира в регионе.