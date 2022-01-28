КНДР испытала крылатую и управляемую ракеты – СМИ

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КНДР провела испытания крылатой ракеты большой дальности и тактической управляемой ракеты класса земля-земля. Об этом пишет агентство Yonhap.

Как утверждает СМИ, два снаряда были выпущены КНДР из района города Хамхын в сторону Японского моря в четверг, 27 января, около 02:00 и 02:05 по московскому времени. Они пролетели примерно 190 километров, при этом максимальная высота полета достигала 20 километров.

Накануне агентство сообщило, что КНДР осуществила запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Заявление о пуске распространили южнокорейские военные.

До этого КНДР произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. В связи с этим береговая охрана Японии предупредила рыболовные суда о возможной опасности. Там также попросили не приближаться к обломкам ракеты в случае обнаружения.

Позднее генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что в Токио осудили новые ракетные пусти Северной Кореи. Он отметил, что подобные действия представляют угрозу для всего региона и международного сообщества.