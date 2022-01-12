В КНДР сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты – СМИ

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Фото: depositphotos/creisinger
КНДР утверждает, что провела успешное испытание гиперзвуковой ракеты. Об этом пишет южнокорейское агентство Yonhap.
По данным СМИ, испытание ракеты прошло во вторник, 11 января. За процессом пуска наблюдал глава КНДР Ким Чен Ын.
Как утверждают власти страны, гиперзвуковая ракета пролетела тысячу километров и успешно поразила цель.
Накануне агентство Yonhap сообщало, что КНДР осуществила запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Предполагалось, что речь идет о баллистической ракете.
До этого СМИ сообщали, что КНДР провела испытания гиперзвуковой ракеты. Снаряд поразил цель на расстоянии 700 километров.
По данным береговой охраны Японии, ракета упала в Японское море вне исключительной экономической зоны.
Позднее генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что ракетный пуск Северной Кореи представляет угрозу для безопасности и мира в регионе.
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